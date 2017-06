Na Maartje is het nu Marloes

Ook zonder boegbeelden stelden de hockeysters hun WK-ticket in Brussel veilig. Maar het is even wennen, Oranje zonder Maartje Paumen en co.

Quote Een hoop gesprekken met Paumen, de bondscoach en een mental coach hebben me van volger nu een leider gemaakt Marloes Keetels Als je in het akelig lege Stade Fallon je ogen dicht doet, hoor je Maartje Paumen de troepen nog toeschreeuwen. Het blijkt Pien Sanders te zijn, één van de nieuwe gezichten van Oranje.



Het is behoorlijk wennen, het Nederlands hockeyelftal zonder de bezielende leiding van captain Paumen. Zonder de demarrages van Naomi van As, de doelpunten van Ellen Hoog, de reddingen van Joyce Sombroek, de lange ballen van Willemijn Bos en de hoogstandjes van Eva de Goede.

Zelfs een EK hockey in eigen land, over twee maanden in het vernieuwde Wagenerstadion, kon de uittocht van internationals niet voorkomen. Stuk voor stuk stopten de boegbeelden van Oranje na het misgelopen goud in Rio de Janeiro. Het was mooi geweest, tijd voor een maatschappelijke carrière of een sabbatical.

Dus heten de internationals van nu Malou Pheninckx, Frederique Matla en Maartje Krekelaar. Komen de strafcorners en strafballen van de stick van Caia van Maasakker en staat Anne Veenendaal onder de lat. Het heeft even tijd nodig, voordat die namen en gezichten bij het grote publiek blijven hangen. Maar dat komt vanzelf, hockey is in Nederland onverminderd populair.

De nieuwe aanvoerster luistert naar de naam Marloes Keetels. Ze is 24 jaar, geboren in het Brabantse boerendorpje Schijndel. Niet het typische hockeymeisje. ,,Ik had dit zelf ook nooit gedacht”, zegt ze na het met 2-0 gewonnen duel met Spanje, dat Nederland een ticket voor het WK van 2018 in Londen oplevert. ,,Ik was altijd heel rustig, deed gewoon mijn ding. Maar toen Maartje Paumen een keer niet meeging naar een trainingskamp, werd ik bij de invalaanvoerders gezet. Ik dacht: zien ze dat in mij? Een hoop gesprekken met Paumen, de bondscoach en een mental coach hebben me van volger nu een leider gemaakt. Al moet ik nog veel leren. Maar Maartje en bijvoorbeeld Janneke Schopman zijn van zichzelf ook rustige types, die het met de jaren hebben geleerd.”

Volledig scherm © Getty Images for FIH Keetels knipperde even met de ogen, op die eerste training begin dit jaar. ,,Waar is iedereen? Maar het went snel en dit is wat er gebeurt na een olympische cyclus. Een nieuw team, een nieuw proces, heel interessant om mee te mogen maken.”

Annan

Niet nieuw is de bondscoach, Alyson Annan. Zij greep de nieuwe start aan om wat zaken te veranderen. Want het mocht wel wat minder streng en strak allemaal. ,,Het team stond al jaren, het was moeilijk om patronen te veranderen. We leggen nu meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de groep. Dat brengt nieuwe energie.”

Wie buiten de hotelkamer op slippers wil lopen of zeevruchten wil eten bij de lunch, heeft die mogelijkheid. Een middagje rust betekende afgelopen jaren ook echt rust, de kamer mocht niet worden verlaten. Nu zijn speelsters vrij om een bakkie te doen in de stad. Dat heeft Carlien Dirkse van den Heuvel, vicecaptain en met dertig jaar de oudste van de groep, geweten. ,,Van de week lag ik rustig een tukkie te draaien, kwamen die jonkies terug van het shoppen, allemaal dolenthousiast. Zó gaan we die rust dus niet invullen, heb ik als oudje toen maar even gezegd.”