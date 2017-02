Nadal neemt na dit seizoen afscheid van oom Toni

Kjeld Nuis is eindelijk de beste van de wereld

13:37 Kjeld Nuis is verlost van een loden last. Hij werd afgelopen jaren gezien als 'de beste Nederlandse schaatser die nooit wereldkampioen werd'. Dat is nu definitief verleden tijd. De rijder van Team LottoNL-Jumbo bewees zaterdag bij de WK afstanden in Gangneung dat hij dit seizoen de beste 1000 meterrijder is. Hij won zijn eerste mondiale titel in een knappe tijd van 1.08,26.