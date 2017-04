Nadal pakt unieke tiende titel in Monte Carlo

Nooit eerder won een speler een ATP-toernooi tien keer. Het is de zeventigste titel van Nadal in zijn carrière en zijn vijftigste op gravel. De tennisser van Mallorca stond al voor de 44e keer in de finale van een masterstoernooi, waarmee Nadal op gelijke hoogte kwam met recordhouder Roger Federer.



Voor Ramos-Vinolas was het zijn eerste finale op een masters 1000-toernooi. De 29-jarige Catalaan gold in Monte Carlo als de grote verrassing, nadat hij eerder Andy Murray en Marin Cilic had verslagen. Hij had erg weinig in te brengen tegen gravelkoning Nadal die in het hele toernooi maar één set verloor.



Nadal verloor één keer de finale in Monte Carlo, in 2013 tegen Novak Djokovic.