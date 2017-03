Nadal wint in Miami zijn duizendste partij

Makkelijk ging het tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber niet voor de dertigjarige Mallorcaan, die de eerste set met liefst 6-0 verloor. Nadal was daarna weer bij de les en plaatste zich alsnog voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Florida: 6-2 6-3. Het betekende zijn 822e zege op het hoogste niveau. ,,Duizend wedstrijden, dat zijn er echt veel'', zei de Spanjaard na zijn jubileumoptreden.



Nadal voegde zich bij tien andere tennissers die deze mijlpaal hebben bereikt, onder wie de nog altijd actieve Roger Federer (1340) en David Ferrer (1034). ,,Ik herinner me mijn eerste wedstrijd nog heel goed, in mijn eigen Mallorca. Het was een geweldig gevoel om voor het eerst te winnen op de ATP Tour. En nu ben ik er nog steeds bij.''