NBB-directeur Berteling verkast naar NL Sport

Deze 'pres­ta­tie­be­vor­de­ren­de' reclame van Ben Johnson zorgt voor ophef

15 mei Een reclame op televisie met in de hoofdrol de op doping betrapte sprinter Ben Johnson ligt onder vuur in Australië. De anti-doping autoriteit van Australië vindt dat Johnson ''het gebruik van prestatiebevorderende middelen in een positief daglicht stelt'', meldt de BBC.