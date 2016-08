Nederlands cricketteam is bedenkelijk 'record' kwijt

Alex Hales was topscorer in de Engelse ploeg met 171 runs. Dat was de hoogste score van een Engelse batsman ooit in een wedstrijd met een gelimiteerd aantal overs. Jos Buttler (90 not out), Joe Root (85 runs) en Eoin Morgan (57 not out) waren eveneens uitstekend op dreef. Engeland leverde slechts drie wickets in.



Pakistan kwam na de geweldige innings van Engeland niet verder dan het totaal van 275 runs. De Britse thuisploeg kwam daardoor in de serie van vijf onderlinge duels op een beslissende voorsprong van 3-0.