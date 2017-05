Nederlandse BMX'ers kijken uit naar wereldbeker op Papendal

,,Bij ons op de baan op Papendal is het altijd het best voor iedereen geregeld. Voor de rijders maar ook voor de toeschouwers. Men is enorm enthousiast al vanaf ronde 1. Heel het publiek staat achter je, en dat geeft extra sfeer en motivatie'', liet hij vandaag weten.



Het Nederlands team verschijnt voor eigen publiek met zeven eliterijders aan de start. Naast Van Gorkom doen ook Laura Smulders, Niek Kimmann, Twan van Gendt, Niels Bensink, Jay Schippers en Dave van der Burg mee. Van Gorkom en Kimmann wonnen al eens één van de eerdere zes edities van de wereldbeker op Papendal.



,,Na de Spelen in Rio heb ik amper wedstrijden gereden. Het seizoen gaat weer beginnen en dus kijk ik ernaar uit om me weer te meten met de wereldtop'', zei Kimmann.



Ook Laura Smulders, goed voor olympisch brons bij de Spelen van 2012, heeft veel zin in het weekeinde. ,,Ik denk dat Papendal dit jaar toch wel mijn favoriete wedstrijd is, naast de WK in Amerika natuurlijk. Ik heb op Papendal al twee keer gewonnen en om voor het Nederlandse publiek te mogen rijden is altijd extra speciaal en gaaf.''