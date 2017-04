Nederlandse handbalsters naar finale EHF Cup met Bietigheim

Van Eerd en Lammers tevreden over debuut in Le Mans Series

22:10 Het resultaat - elfde na twee tijdstraffen - was ondergeschikt voor Frits van Eerd en Jan Lammers bij het debuut gisteren in European Le Mans Series. Voor Racing Team Nederland ging het er op het circuit van Silverstone vooral om kilometers te maken in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans.