Nederlandse voorselectie voor WK telt 31 atleten

Na brons nu zilver voor wheeler Van Weeghel op WK

18 juli Na het brons op de 100 meter heeft wheeler Kenny van Weeghel bij de WK in Londen zilver gepakt op de 200 meter, in de klasse T54. De paralympische atleet kwam over de finish in 24,92 seconden. De 36-jarige Van Weeghel moest alleen de Tunesiër Yassine Gharbi voor zich dulden (24,86).