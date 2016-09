Niet Italië, maar Spanje in honkbalfinale?

Om toch nog de finale te halen, zal Italië zelf zijn resterende drie wedstrijden moeten winnen en Spanje er twee verliezen. Donderdag begint in Hoofddorp de finalepoule, met naast Nederland, Italië en Spanje ook nog België, Duitsland en Tsjechië. De teams nemen de punten tegen de medefinalisten uit de eigen voorrondegroep mee en spelen tegen de drie ploegen uit de andere poule. De nummers een en twee van de eindstand komen in de finale.



Het opvallend sterke Spanje, met een aantal genaturaliseerde Venezolanen in de ploeg, eindigde bij het EK dertien keer als derde. Het bemachtigde ook een keer de titel, in de tweede editie van het kampioenschap in 1955, maar toen deed Nederland niet mee. In Hoofddorp wonnen de Spanjaarden alle vijf wedstrijden met ruim verschil en kregen in totaal minder runs tegen dan Nederland.



Natuurlijk moet Nederland zich zelf ook nog plaatsen voor de eindstrijd, maar dat mag voor de titelhouder geen groot probleem zijn. Van de duels met Spanje (donderdag), Italië (vrijdag) en België (zaterdag) moeten er twee worden gewonnen en zou eentje zelfs genoeg kunnen zijn. De Belgen, die zich door een 18-1 zege op Griekenland voor de finalepoule plaatsten, zijn een bijzondere tegenstander voor Nederland, omdat bondscoach Steve Janssen uit de land afkomstig is.



Nederland was vanavond voor de wedstrijd tegen Zweden al zeker van de groepswinst. Vandaar dat de ploeg waarschijnlijk niet optimaal geconcentreerd was en de zege, 8-3, niet zo hoog uitpakte. Zweden kwam in de eerste slagbeurt zelfs op 2-0 en Nederland nam pas in de vierde innings het heft echt in handen. De voorsprong werd toen niet meer weggegeven.



Stand bij de start van de finalepoule: 1. Nederland en Spanje 4 punten; 3. Italië en Duitsland 2 punten; 5. België en Tsjechië 0 punten