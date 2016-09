Nieuwe bondscoach voor beachvolleybalsters

Videogamers binden strijd aan met coureurs om miljoen dollar

18:40 Tien videogamers gaan in een virtuele 'e-Prix' de strijd aan met echte Formule E-coureurs. In verschillende virtuele ronden in Las Vegas racen de gamers en autocoureurs in januari om serieus prijzengeld. Een miljoen dollar (circa 900.000 euro) is te vergeven, zo maakte de organisatie donderdag bekend.