NOC*NSF: Mensen moeten 'gouden' balk van Wevers kunnen zien

,,Wij hebben een zeer groot depot waarin we bijna 6000 sportattributen hebben opgeslagen. Daar zouden we de balk graag opnemen'', aldus Hilgers. Ook het zwempak van Inge de Bruijn, het judopak van Anton Geesink en de fiets van Joop Zoetemelk hebben er een plek.



Mocht de vijf meter lange balk naar het depot van de sportkoepel komen, dan moet de balk eerst 'on tour'. ,,Mensen moeten dit kunnen zien. Het is ook gewoon een esthetisch mooi voorwerp. We zouden ook een tour kunnen doen met alle gouden olympische successen, dat is ook leuk.''