Nog drie jaar Federer? Nieuw contract Zwitser met ATP Basel

,,We voelen ons bevoorrecht dat we Roger voor nog eens drie jaar aan ons evenement hebben verbonden'', zei toernooidirecteur Roger Brennwald vandaag in de Zwitserse krant Blick . Federer ontbrak vorig jaar in Basel omdat hij met een knieblessure kampte. De kersverse winnaar van de Australian Open is eind oktober wel weer van de partij.

,,Ik kan niet wachten om terug naar 'huis' te gaan'', zei Federer. ,,Tennissen in Basel is voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar.''



Het is de bedoeling dat hij ook in 2018 en 2019 meedoet aan het ATP-toernooi. Dat is tegen de verwachtingen in. Na zijn overwinning in Melbourne laaiden de geruchten over een naderend afscheid van de tennissport op.