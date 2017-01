Nog één schip voor Van Gerwen

De Brabander Gerwen zegt zich op een heel rustige manier te gaan voorbereiden op het duel. ,,Ik zit midden in een serie, The last ship. Daar ga ik lekker nog wat afleveringen van kijken.''



Hij verheugt zich op de finale. ,,Ik denk iedereen wel. De nummer 1 van de wereldranglijst tegen de nummer 2. Dat is een droomfinale, toch? Als ik hetzelfde niveau haal als in mijn partij tegen Raymond, dan ga ik deze wedstrijd ook winnen. Maar het is niet makkelijk om dit twee dagen achter elkaar te doen, al ga ik dat natuurlijk wel proberen. Ik heb in ieder geval heel veel vertrouwen gekregen van wat ik in de halve finale heb laten zien.''



Hij stond te kijken van de tegenstand die Raymond van Barneveld bood. ,,Natuurlijk heb ik gezien dat hij dit toernooi goed stond te gooien. Maar dat hij ook nu weer zo'n niveau zou kunnen halen, dat had ik niet verwacht. Petje af. Ik denk dat hij van iedere andere tegenstander had gewonnen met deze prestatie. Dat is zuur voor hem, maar ik weet hoe het voelt.''



Van Gerwen stond vorig jaar ook heel goed te gooien in zijn partij in de derde ronde tegen Barney. ,,Maar toen gooide Raymond de wedstrijd van zijn leven. Dat doet pijn. Maar dat hoort bij sport.''



Mighty Mike verwacht een prettige finale. ,We gooien allebei lekker snel, dat maakt het nog aantrekkelijker. Ik zal hem onder druk moeten zetten zoals ik dat met Raymond heb gedaan. Als dat lukt, dan komt het goed.''