Olympiër Nageeye aan de start in Dam tot Damloop

Nageeye was vorige maand de enige Nederlandse deelnemer aan de olympische marathon in Rio de Janeiro. Hij eindigde als elfde. Khalid Choukoud was met 47.56 minuten afgelopen zondag voor Michel Butter de snelste Nederlander op de 10 Engelse Mijl in Tilburg.



Van der Wielen heeft van de Nederlanders de snelste tijd achter zijn naam staan bij de Dam tot Damloop. In 2012 liep hij de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 47.03 minuten.



Vrouwen

Bij de vrouwen meldt organisator Le Champion de deelname van Elizeba Cherono en Ruth van der Meijden.



Eerder werd het internationale startveld al onthuld. De winnaar van vorig jaar, de Keniaan Edwin Kiptoo, keert terug. Hij krijgt concurrentie van de Ethiopiër Tamirat Tola, de winnaar van brons op de 10.000 meter tijdens de Spelen van Rio en van de Oegandees Joshua Cheptegei, de winnaar van de Zevenheuvelenloop in 2015.