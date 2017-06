Olympisch kampioen Weertman wint 10 kilometer in Frankrijk

Li Jie trekt zich terug voor dubbel op WK tafeltennis

12:21 Li Jie is vandaag bij het WK tafeltennis in Düsseldorf niet meer uitgekomen in het dubbelspel. De Nederlandse vormde een koppel met de Poolse Li Qian en zou in de achtste finales spelen tegen de als dertiende geplaatste Indiase tafeltennissters Manika Batra en Mouma Das.