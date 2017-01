Olympisch roeikampioen derde bij NK tijdrijden Nieuw-Zeeland

Over een afstand van 40 kilometer moest Bond alleen twee erkende hardfietsers voor zich dulden. Jack Bauer veroverde de titel, het zilver was voor Jason Christie. ,,Ik had eigenlijk gehoopt het nog iets beter te doen'', sprak Bond na afloop tegen de Nieuw-Zeelandse pers. ,,Maar tegelijkertijd is dit allemaal ook vrij nieuw voor me. Het viel me zwaarder dan verwacht.''



Zowel in Londen (2012) als in Rio de Janeiro (2016) veroverde Bond als roeier olympisch goud in de twee-zonder-stuurman. Zijn vaste partner Eric Murray besloot een jaartje wat anders te gaan doen, en dus richtte Bond zich op een individuele sport. Het komende jaar gaat hij beslissen of hij zich voor Tokio 2020 gaat proberen te plaatsen als roeier of als wielrenner.



Het combineren van roeien met een andere sport is overigens geen uniek gegeven. Olympisch roeikampioene Maaike Head was in het begin van haar loopbaan een verdienstelijk schaatsster. Ze veroverde als junior de wereldtitel op de achtervolging samen met Jorien Voorhuis en Mariska Huisman.