Olympische fakkeltocht begint 1 november

De naam van de sporter die het olympisch vuur in Pyeongchang mag ontsteken tijdens de openingsceremonie, is officieel nog niet bekend. In Zuid-Korea gaat echter iedereen ervan uit dat kunstrijdster Kim Yuna die eervolle taak mag uitvoeren. Yuna won in 2010 olympisch goud in Vancouver en zilver in 2014 in Sotsji. Ze is een heldin in Zuid-Korea.