Onervaren bondscoach Morrison zet lijn-Guidetti voort

Juist daarom is zijn aanstelling bij Oranje opvallend. Morrison coacht al zeventien jaar en heeft bij de Amerikaanse mannen en vrouwen zeer succesvol gewerkt, maar wel altijd als assistent-coach. Toch kwam de Amerikaan naar boven als meest geschikte kandidaat om de afgelopen kerst plotseling opgestapte Guidetti te vervangen. De Italiaan gaat zijn functie bij Vakifbank combineren met het bondscoachschap van Turkije. Dat terwijl hij in juli nog tot en met 2020 had bijgetekend bij de Nederlandse bond.



De speelsters waren verbolgen over die keuze van Guidetti. Twee internationals uit de Spelersraad reageerden vandaag op de persconferentie per ingesproken videoboodschap wel enthousiast over de keuze voor Morrison. ,,We hoeven niet alles wat we afgelopen jaren hebben opgezet om te gooien”, zei aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. ,,We kunnen op de ingeslagen weg verder en dat is goed. Wat we hopelijk van Jamie kunnen leren is de Amerikaanse sportmentaliteit. Dus niet als tweede of vierde van het veld afgaan, maar doordrukken.”



Lonneke Sloetjes, die bij Vakifbank al anderhalf jaar met Morrison werkt, was ook tevreden. ,,Jamie was één van mijn favorieten op het lijstje met kandidaten dat we als Spelersraad hebben opgesteld. Hij heeft veel volleybalkennis, heeft veel rust en geduld en is ook buiten de hal een zeer prettige persoonlijkheid. Hij is niet de gepassioneerde, energieke gek als Guidetti, maar ik ben ervan overtuigd dat hij een goede leider gaat worden met wie we kunnen investeren om de komende vier jaar beter te worden.”