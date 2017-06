Onverwacht brons op EK voor synchroonspringsters

Braziliaanse be­ach­vol­ley­bal­sters winnen in Den Haag

14:46 De Braziliaanse beachvolleybalsters Maria Antonelli en Carol hebben vandaag het toernooi uit de World Tour in Den Haag op hun naam geschreven. Het Braziliaanse topduo was in de finale op de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark te sterk voor de Zwitserse vrouwen Anouk Vergé-Dépré en Joana Heidrich: 21-17 21-11.