Ook in de Indy500 ploft de Honda-motor van Fernando Alonso

Pure ironie, want de Formule 1-coureur week juist uit naar de IndyCar omdat zijn seizoen in de koningsklasse van de motorsport bij McLaren desastreus verloopt, juist vanwege de slechte Honda-motor.

De indrukwekkende prestaties van Alonso op de Indy500 werd door de gehele wereld gevolgd. Van de tribunes steeg dan ook een massaal applaus op op het moment dat de Spanjaard uit zijn auto stapte. ,,Het was ongelooflijk dat ik hier kon meestrijden met de beste coureurs", vertelde Alonso. ,,Dit was één van de beste ervaringen in mijn carrière. Ik ben blij, ook al verdiende we meer."