Weer teleurstelling Krajicek: ook Nadal zegt af

De artsen van de dertigjarige Spanjaard adviseerden hem om na de belastende periode in Australië rust te houden en daarmee blessures als in 2016 te voorkomen. ,,Het spijt me heel erg om aan te moeten kondigen dat ik niet in staat ben om volgende week in Rotterdam te spelen'', laat Nadal weten.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is eveneens teleurgesteld. "Het is natuurlijk een grote domper dat hij er niet is. We hadden ons, net als de tennisfans, enorm verheugd om hem weer in actie te zien in Rotterdam. We zijn direct aan de slag gegaan om te zien of we nog een vervanger van formaat konden halen, maar dat bleek helaas niet mogelijk. We hebben in korte tijd contact gehad met de complete top vijf en Roger Federer, maar helaas bleken zij om uiteenlopende redenen niet beschikbaar''