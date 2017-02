Oostenrijkse Schmidhofer verrassend wereldkampioen Super G

De Oostenrijkse neemt de titel over van haar landgenote Anna Veith-Fenninger, die net als de Amerikaanse ster Lindsey Vonn in de fout ging en uitviel.



Schmidhofer veroverde tien jaar geleden bij de junioren het WK-goud op de Super G en de reuzenslalom, maar boekte tussen de 'grote' vrouwen nog geen grote successen. In de wereldbeker is een tweede plaats haar beste uitslag.



Met 1.21,34 zette Schmidhofer een tijd neer waar iedereen zich op stuk beet. Tina Weirather uit Liechtenstein pakte het zilver in 1.21,67, de Zwitserse topfavoriete Lara Gut moest genoegen nemen met brons (1.21,70).