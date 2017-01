Opgestapte Hans Stacey noemt Dakar-organisatie 'oetlullen'

Stacey stond dertiende in het vrachtwagenklassement op 2.39.11 uur van leider Dmitri Sotnikov. De trucker uit Noord-Brabant was woedend. Hij noemde de ASO, die de Dakar Rally organiseert, in een interview bij Omroep Brabant 'oetlullen, bureaucraten en steenpuisten'.



,,Ik dacht: die proef heb ik vorig jaar gewonnen, die win ik dit jaar nog een keer. We stonden startklaar en we mochten opeens niet starten. We hebben de tijdkaart van de organisatie, waar de starttijd op staat'', zei Stacey bij Omroep Brabant. ,,Maar bij de start staan een stelletje van die oetlullen die zeggen dat wij niet mogen starten. Na twintig minuten wachten heb ik mijn truck op de startlijn gezet, maar ik kreeg m’n startkaart niet terug. En zonder startkaart starten heeft geen nut. Dit is ongelooflijk, dat kun je je niet voorstellen. Ik heb hier weinig woorden voor. Dit kun je niet menen? Heel die organisatie rammelt aan alle kanten. Dit is de slechtste organisatie die ik in veertien jaar rally heb meegemaakt.”