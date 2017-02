Ophef over vrouwonvriendelijke golfbaan Tokio

Vrouwen mogen wel golf spelen op de bewuste golfbaan, maar niet op zondag. Dan zijn alleen mannen welkom. Ook kunnen vrouwen geen volwaardig lid worden van de club. Minister Tamayo Marukawa van olympische zaken, zelf een vrouw, liet eerder al weten dat de Kasumigaseki Country Club zijn beleid moet aanpassen.



Het organisatiecomité van de Olympische Spelen had de golfbaan dringend verzocht om het vrouwonvriendelijke beleid aan te passen, anders wordt het olympisch toernooi van 2020 aan een andere baan vergeven. De kwestie werd dinsdag besproken, maar zonder resultaat.



,,Het is een grote last'', oordeelde de voorzitter van de golfbaan. ,,We hadden de goedkeuring om het toernooi te organiseren al binnen. Dat de kwestie zich dan zo ontwikkelt, is een zware last voor ons. Ik ben verbijsterd'', aldus Kiichi Kimura.