Opluchting bij Haase na zege op 'irritante speler' Mayer

Rotterdam liep nog niet uit voor de middagsessie in Ahoy. Haase speelde op een centre court omringd door lege stoelen, maar dat maakte hem ‘geen bal uit’. ,,Ik heb genoten, of het nu een middag- of een avondpartij is. Al speel ik ’s nachts… Ik denk dat de aanwezige mensen hebben genoten van deze partij”, zei hij op de persconferentie.



Haase versloeg Mayer in twee sets (7-5 en 7-6) en bereikte voor het eerst sinds 2008 de tweede ronde van het toernooi. In die negen jaar ontbrak de 29-jarige Haase tweemaal en strandde hij verder telkens in de eerste ronde. Of dat in zijn hoofd ging zitten? ,,Nee. Dit toernooi heeft een sterk deelnemersveld, de kans is groot dat je een speler uit de top-20 loot. Ik ben hier de underdog en dan is het heerlijk om weer te winnen.”



Haase, nummer 57 van de wereld, lootte tegen de 33-jarige Mayer die op de 49ste plek van de ranglijst bivakkeert. Nog geen maand geleden vormden de twee een duo in het dubbelspel op de Australian Open. Ze verloren in de eerste ronde, zoals Mayer in 2017 álles verloor. Haase, gesterkt door het Nederlandse publiek, vocht zich langs de Duitser en was zichtbaar opgelucht met het bereiken van de volgende ronde.



