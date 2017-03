Oranje bereikt tweede ronde WBC door winst op Taiwan

In de achtste inning kwam Oranje pas op gelijke hoogte om het in de negende en laatste inning af te maken met alle honken vol. Met vier wijd op de slag van Jurickson Profar bereikte Oranje een plek in de tweede ronde van het prestigieuze toernooi.



Na een voorzichtig begin pakte Mariekson 'Didi' Gregorius in de tweede inning na een honkslag van Dashenko Ricardo het eerste punt. In de daaropvolgende inning sloeg Taiwan direct terug en nam het een 2-1-voorsprong. Twee slagbeurten later was het Oranje dat met een dubbelslag in de beurt van Gregorius weer de leiding nam. Gregorius liep even later door naar het vierde punt op wederom een honkslag van Ricardo.