Oranje loot Slowakije in Fed Cup

De Nederlandse tennissters verloren afgelopen weekend in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland. Alleen Kiki Bertens wist haar partij tegen Aryna Sabalenka te winnen.



Slowakije bemachtigde een plek in de promotie/degradatiewedstrijden door knap Italië met 3-2 te verslaan in de tweede wereldgroep. Rebecca Sramkova was de grote vrouw aan Slowaakse zijde. Ze versloeg Sara Errani en Francesca Schiavone.



De onbetwiste nummer één aan Slowaakse zijde is Dominika Cibulkova. De nummer vijf op de wereldranglijst heeft echter besloten dit jaar geen Fed Cup te spelen voor haar land, om zich volledig te kunnen richten op haar reguliere toernooien.



De Slowaken hebben naast Sramkova ook nog speelsters als voormalig wereldtopper Daniela Hantuchova, Jana Čepelová en Anna Karolina Schmiedlová in de gelederen.