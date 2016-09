Oud-schaatser Nijenhuis in 'zwemcommissie Rio'

De commissie staat onder leiding van oud-hockeyer Marc Delissen en bestaat verder uit oud-zwemmers Maarten van der Weijden, Hinkelien Schreuder en Madelon Baans en drie bestuurders van zwembond KNZB: algemeen directeur Jan Kossen, secretaris Dagmar de Ruijter en bestuurslid Hans van Goor.



De evaluatie moet begin oktober klaar zijn. Daarna presenteert de commissie het eindrapport aan het bestuur van de KNZB en aan sportkoepel NOC*NSF.



Bij het langebaanzwemmen wist de Nederlandse ploeg in augustus in Rio de Janeiro geen medaille te winnen. In het open water behaalden Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman goud. ,,We zijn allemaal trots op de successen van Sharon en Ferry, maar het is moeilijk verteerbaar dat we geen enkele medaille in het zwembad hebben behaald. Waarom ging het bij het WK in Kazan en het EK in Londen nog zo goed en werd tijdens de Spelen in Rio het topniveau niet gehaald? Wat zijn de doorslaggevende factoren geweest, is er iets fout gegaan, wat had anders gekund en gemoeten en wat moeten we hiervan leren? We zullen alle aspecten vanaf het WK Kazan in deze evaluatie meenemen'', aldus voorzitter Erik van Heijningen van de zwembond, waar technisch directeur Joop Alberda kort voor het begin van de Spelen vertrok.



De commissie richt zich op de periode van het laatste jaar van de voorbereiding tot en met de Spelen in Rio. Van Heijningen zegt dat bewust is gekozen voor 'externen' in de evaluatiecommissie. De KNZB wil de evaluatie snel afronden met het oog op de komende zwemevenementen, zoals het WK korte baan in december in Canada.