Oud-topzwemmer Hackett gearresteerd voor huiselijk geweld

,,Grant heeft een medisch probleem dat zich deze ochtend manifesteerde'', verklaarde vader Neville Hacket in The Gold Coast Bulletin over zijn 36-jarige zoon. ,,Hij ging behoorlijk tekeer. Grant is al langer onder behandeling van een arts. Hij is groot en sterk en soms onhandelbaar als hij boos is. Hij had medische hulp nodig, maar dat konden we hem niet geven. Daarop hebben we de politie moeten bellen. Het enige wat die kon doen was hem arresteren."