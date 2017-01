Oud-waterpolocoach Van Hardeveld overleden

Oud-bondscoach van de waterpolosters Kees van Hardeveld is vandaag overleden, meldt de Nederlandse zwembond KNZB. De voormalig bondscoach is 60 jaar oud geworden. In april van 2016 moest Van Hardeveld zijn taken als technisch directeur bij de KNZB neerleggen omdat hij ernstig ziek was. Hij had naast het waterpolo, het schoonspringen en het paralympisch zwemmen onder zijn hoede.

Van Hardeveld was sinds 1990 actief voor de KNZB. Onder zijn leiding werden de waterpolosters in 1993 Europees kampioen. Ook werd in 1991 EK-zilver veroverd en in 1995 EK-brons. In 1994 verloor de ploeg de WK-finale. Oranje won met Van Hardeveld in de jaren negentig vier keer de wereldbeker.