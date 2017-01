'Oudje' Lucic-Baroni herhaalt in Melbourne stunt na achttien jaar

Het leven van Mirjana Lucic-Baroni - geboren in Dortmund, getrouwd met een Italiaan en woonachtig in de VS - ging niet over rozen. Ze werd mishandeld door haar vader. Het was de reden dat ze Kroatië in 1998 ontvluchtte. Na 2000 ging het - mede door een getormenteerde jeugd - snel bergafwaarts. Ze stopte in 2003. In 2008 maakte ze een mislukte rentree, waarna ze in 2014 plots weer opdook in het circuit. Haar motto: al knokkend kun je je dromen waarmaken.



,,Als iedereen tegen je zegt dat je het niet red, moet je laten zien dat je het wel kan'', zei ze vanmorgen naar haar zege op Brady. ,,Ik heb steeds enorm geknokt, voelde dat ik het niveau aankon. Ik ben gewoon een taaie en ik heb keihard gewerkt om te zijn waar ik nu ben. Ik kan jullie niet zeggen hoe ongelooflijk voldaan ik nu ben. Ik hoop dat niemand me nu een dreun verkoopt om me wakkeer te maken, want dit gevoel is nu onbeschrijfelijk.''



Mirjana Lucic-Baroni, de nummer 79 van de wereld, speelt in de kwartfinale tegen de winnares van Karolina Pliskova - Daria Gavrilova. Lucic-Baroni speelde vandaag met een ingezwachteld linker onderbeen vanwege een lichte spierverrekking, maar dat vormt geen belemmering voor de kwartfinale. ,,Even op mijn tanden bijten.''