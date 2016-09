Overeem knock-out in eerste ronde van strijd om wereldtitel

Het leek er even op dat Overeem de titelstrijd zou winnen. Nadat hij onder een trap van Miocic door dook en hem een klap in zijn gezicht gaf, ging de Amerikaan neer. Overeem zag zijn kans schoon en hield de huidig wereldkampioen in een wurggreep rond zijn nek, ook wel 'de Guillotine' genoemd.



Miocic gaf echter niet op en kwam wonderbaarlijk genoeg uit de klem van Overeem. De Amerikaan deelde een paar rake klappen uit. Overeem antwoordde met een harde stoot en een knietje. Dan lijkt er iets fout te gaan met een trap 'The Reem'.



Daarna was het Overeem die op de grond belandde. Overeem kreeg het zwaar te verduren. Na een aantal rake klappen in het gezicht ging de Nederlander knock-out.



Afgetikt

Overeem gaf toe dat de Amerikaan de betere man was vandaag. ,,Hij is een geweldige atleet.'' Toch is de MMA-vechter het niet helemaal eens met de uitkomst. Hij beweert dat hij Miocic tijdens zijn wurgklem had afgetikt, maar dat de scheidsrechter dit niet heeft gezien. Hierdoor zou Overeem zonder tussenkomst van de scheidsrechter hebben losgelaten.



Als de beelden tot twee keer toe worden teruggekeken onder luid kabaal van het publiek, is nergens te zien dat Miocic aftikt. Overeem bedankt nogmaals voor het gevecht en verlaat de zaal.



'Heel veel roem'

Als Overeem had gewonnen, dan was hij de tweede Nederlander ooit die wereldkampioen wordt in Ultimate Fighting Championship (UFC). Hij had dan naast zijn K1, DREAM en Strikeforce-titels ook die van UFC zwaargewicht achter zijn naam kunnen zetten.



De vechtsporter van Nederlandse bodem gaf vooraf aan dat van deze titelwedstrijd heel veel afhangt. ,,Heel veel roem, heel veel geld. Er kijken zo'n vier à vijf miljoen mensen live mee. Dan moet je goed voorbereid zijn.''