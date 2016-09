Overlijden oma van coach maakt extra krachten los bij Sams

Sams sloeg drie homeruns, goed voor in totaal zeven punten. Hij bezorgde de thuisploeg een vliegende start met een rake klap in de eerste inning over de omheining. Daarmee bracht hij tevens de honklopers Curt Smith en Rogear Bernadina over de thuisplaat (3-0). ,,Ik was extra gebrand, want we hoorden vanochtend dat de oma van onze coach, Steve Janssen, is overleden. Op zulke momenten wil ik graag mijn steentje bijdragen."



In de tweede inning was een honkslag van Smith goed voor punten van opnieuw Bernadina en Stijn van der Meer (5-0). Na een single homerun van Sams in de derde inning (6-0) sloeg hij in de vijfde inning opnieuw toe, met zijn ploeggenoten Smith en Gianison Boekhoudt op de honken (9-0). In defensief opzicht kwam het scherpe Nederland geen moment in de problemen. Sams: ,,Jammer dat de wedstrijd niet negen innings duurde, want ik wilde graag een vierde homeru n slaan. Dat is me nog nooit gelukt.''



Op een honkslag van Smith kwam ook Randolph Oduber in de zesde inning nog tot scoren (10-0). Na een nieuwe nul voor Tsjechië in de zevende inning was het duel vroegtijdig afgelopen.



Opmerkelijk was dat Italië, bij het EK bijna altijd finalist tegen Nederland, met 3-8 van Spanje verloor. De Italianen kunnen nu alleen nog de eindstrijd van zondag halen indien ze zelf alles winnen en de Spanjaarden twee wedstrijden verliezen.



Morgen zijn de laatste voorrondeduels, donderdag gaan de bovenste drie landen van de twee groepen door in de finalepoule. Nederland sluit morgen de groepsfase af met de wedstrijd tegen Zweden.