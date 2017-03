Parijs en LA willen Spelen van 2024 en anders niets

Parijs liet als eerste weten dat het niet in de race is voor de organisatie van het vierjaarlijkse sportspektakel in 2028. Dat benadrukte de voortrekker van het Parijs bidteam, drievoudig olympisch kampioen kanovaren Tony Estanguet. ,,Het is 2024 en anders niet. Parijs gaat alleen voor dat jaar en niet voor 2028.''

Los Angeles volgde later op de dag met een soortgelijke verklaring. ,,Los Angeles is de juiste stad voor 2024 en alleen dat jaar. Alle permanente accommodaties staan er al en we hebben nu 88 procent publieke steun'', meldde het bidcomité.