Peesontsteking doet Klaasen das om tegen Chisnall

Klaassen haalde niet zijn beste niveau in Londen. Hij won de derde set door een score van 140 uit te gooien en greep ook de vijfde set. Dat was niet voldoende om de als zevende geplaatste Engelsman uit de kwartfinale te houden. Klaassen haalde vorig jaar nog de halve finale op het WK.



Direct na de tv-interviews zei Klaasen dat hij al van vlak voor het WK last heeft van een peesontsteking in zijn arm. ,,Bij elke worp had ik er last van'', aldus Klaasen. Hij wilde het niet op tv zeggen omdat het dan zou lijken alsof hij een excuus zocht. Toen Klaasen de eerste ronde gooide, had hij er nog medicijnen voor. Maar die hielpen nu niet.



Raymond van Barneveld kwalificeerde zich woensdag wel voor de kwartfinales. Michael van Gerwen schaart zich donderdag bij de laatste acht van het WK als hij de Engelsman Darren Webster verslaat.