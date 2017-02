Phil Taylor is motivatie kwijt

Zusjes Williams willen even rust en laten Fed Cup schieten

1 februari Serena en Venus Williams doen over anderhalve week niet mee in de wedstrijd tegen Duitsland in de Fed Cup. Beide Amerikaanse tennissters ontbreken op de vandaag gepresenteerde lijst van bondscoach Kathy Rinaldi. Serena (35 jaar)) en Venus (36 jaar) nemen na hun finale op de Australian Open, die Serena zaterdag won, even rust.