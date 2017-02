Phil Taylor: Van Gerwen waardig opvolger

Bestuurder Davies mag nooit meer aan de slag bij IAAF

31 januari Voormalige topbestuurder Nick Davies mag nooit meer aan de slag bij de internationale atletiekfederatie IAAF. De atletiekfederatie kwam vandaag tot deze beslissing omdat de Brit in 2013 tegen de Ethische Commissie van de IAAF gelogen zou hebben over een betaling aan hem van 30.000 euro. Davies was destijds hoofd communicatie onder IAAF-voorzitter Lamine Diack.