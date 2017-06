Pittsburgh loopt uit na titel Penguins

Pittsburgh, dat officieel iets meer dan 300.000 inwoners telt, liep vandaag volledig uit voor de ijshockeyhelden. In de tweede stad van Pennsylvania, na Philadelphia, was het erg heet, maar dat deerden de aanhangers niet toen de Canadese aanvoerder Sidney Crosby de Stanley Cup showde. ,,Wow, wat een schitterend beeld'', zei Crosby over de enorme mensenmenigte. Amerikaanse media reppen van de grootste ijshockeyparade aller tijden.



Pittsburgh Penguins won zondag de Stanley Cup voor het tweede jaar op rij. De ijshockeyers wonnen op bezoek bij de Nashville Predators in de zesde wedstrijd met 2-0, en kwamen daarmee in de best-of-seven serie op 4-2.