Pliskova en Muguruza al vroeg klaar in Dubai

Pliskova verkeert dit seizoen in bloedvorm. Tot de wedstrijd in de tweede ronde tegen Mladenovic - in de eerste ronde had ze een bye - verloor de Tsjechische dit jaar pas één wedstrijd, tegen Mirjana Lucic-Baroni in de kwartfinale van de Australian Open. Vorige week won Pliskova nog het WTA-toernooi in Dubai. Daar versloeg ze Caroline Wozniacki in de finale.

Ook Muguruza vroeg uitgeschakeld

Ook Garbiñe Muguruza was snel klaar in haar partij tegen Katerina Bondarenko. De mondiale nummer zeven werd bij een 1-4 stand gedwongen op te geven met een blessure aan de achillespees.



Voor Muguruza komt de blessure op een vervelend moment in een toch al niet optimaal verlopend tennisseizoen. In maart komen er een aantal belangrijke toernooien in de Verenigde Staten aan, dus dit is geen ideaal moment om geblesseerd te raken.



Muguruza (Spaanse vader, Venezolaanse moeder) zegt dat de blessure vorige week is ontstaan tijdens een partij in Qatar. ,,Veel speelsters moesten door de regen twee keer op één dag spelen. De tweede partij was vooral erg zwaar. Na die wedstrijd had ik al snel door dat er iets niet goed zat, ik voelde iets in mijn linker achillespees.'' Muguruza had net als Pliskova een bye voor de eerste ronde, maar dit mocht niet baten. Na een medische time-out moest ze uiteindelijk toch opgeven.



Vanochtend werd de als derde geplaatste Dominika Cibulkova ook al uitgeschakeld. De Slowaakse verloor in drie sets van de Russische Ekaterina Makarova.