Prijzige tickets voor mannen in pakken met testbeeld

Arie Schager, Paul Niezen, Martin Schager Tim Nuchelmans, Ferron van der Sluis en Stefan van Straten telden - ook via tussenhandelaar Viagogo - 250 euro per persoon neer voor de sessie van deze woensdagavond. En dat deden ze ook voor de avondsessie een dag eerder. Vijfhonderd euro per persoon dus, voor twee avondjes darts kijken in Alexandra Palace.



,,Onze vriendengroep bestaat in totaal uit wel 20 man'', vertelt Arie Schager, ,,maar de rest is er niet bij omdat zij het geld er niet voor over hadden.''



Dat ze in pakken rondlopen met het testbeeld erop, heeft verder niet echt iets te betekenen. ,,Die zagen we op internet en we vonden ze wel cool.''