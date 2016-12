Programma en uitslagen WK darts

Te spelen sets per ronde

Voorronde - Best of 3 sets (geen tie-break)

Eerste ronde - Best of 5 sets

Tweede ronde - Best of 7 Sets

Derde ronde - Best of 7 Sets

Kwartfinales - Best of 9 Sets

Halve finales - Best of 11 Sets

Finale - Best of 13 Sets



* Beslissende set moet met twee legs verschil worden gewonnen. Bij 5-5 in de elfde leg volgt een sudden death



Het prijzengeld in Londen bedraagt liefst 1,9 miljoen euro. De winnaar toucheert 416.000 euro.