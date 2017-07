Rambo Rouwendaal kán pijn lijden

Olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal (23) opent de WK zwemmen in Hongarije zondag met de tien kilometer in het Balatonmeer. ,,Alles wat ik nu nog win, zie ik als een bonus.”

Door Natasja Weber

Het is een waar paradijs aan de noordelijke oevers van het Balatonmeer. De locatie van de WK openwaterzwemmen in het kuuroord Balatonfüred is om van te watertanden. Een fraai gebouwde tribune met tweeduizend zitplaatsen biedt niet alleen prachtig uitzicht op de race, maar ook op het schiereiland Tihany dat bekendstaat als de goudkust van Hongarije. Hier gaat Sharon van Rouwendaal zondag meestrijden om de prijzen. De olympisch kampioene op de 10 kilometer van Rio de Janeiro is duidelijk over haar missie. “Ik ga voor een medaille.”

Van Rouwendaal zwemt in het Balatonmeer behalve de 10 kilometer ook de 5 en 25 kilometer. ,,De 5 en 10 zijn voor mij het belangrijkste, de 25 kilometer zie ik meer als een mooie uitdaging voor mezelf.”

Ziekte van Pfeiffer

De 23-jarige zwemster wist zich niet te plaatsen voor het binnenbadtoernooi in Boedapest dat volgend weekend begint. ,,Ik voelde al een tijdje dat ik kracht miste in het zwembad maar ik snapte niet wat er aan de hand was. Van mijn coach Philippe Lucas moest ik me laten testen op allerlei ziekten en vorige maand bleek dat ik de Ziekte van Pfeiffer heb gehad. Ik ben meteen medicijnen gaan slikken en sinds een week of drie voel ik me weer echt sterk”, aldus de zilveren medaillewinnares van de WK in 2015.

Of Van Rouwendaal echt topfit is voor tienduizend loodzware meters in ‘Lake Balaton’ moet blijken. Wel heeft ze in het verleden vaker bewezen dieper dan diep te kunnen gaan om boven zichzelf uit te stijgen. Wekelijks zwemt ze gemiddeld 88 kilometer onder de hoede van trainingsbeul Lucas. ,,Hard trainen geeft mij veel zelfvertrouwen. Wat ik doe, kunnen maar heel weinig zwemsters”, stelt ze.

Sinds Van Rouwendaal vier jaar geleden bij Lucas neerstreek in het Zuid-Franse Narbonne heeft haar pijngrens een nieuwe dimensie gekregen. ,,Mijn coach zegt altijd: pijn lijden went. En ik denk dat hij wel een punt heeft. Een volgende keer kun je weer net een stapje verder gaan.” De excentrieke Franse coach met zijn lange grijze manen en gouden kettingen maakt tijdens de training graag vergelijkingen met Rambo-films waar hij fan van is. Van Rouwendaal: ,,Dan zegt hij: pijn, pijn, wat is nu pijn? Eigenhandig een pijl uit je lichaam halen zoals in de Rambo-films en dan zelf de wond hechten. Dat doet pas pijn.“

Bokkenpruik

Ondanks de dagelijkse ontberingen in het zwembad, een eenzaam bestaan en een haat-liefdeverhouding met haar coach die soms een week lang niet tegen haar praat als hij zijn bokkenpruik op heeft, geniet ‘Rambo Rouwendaal’ van haar zwemleven. ,Ik heb er nog altijd veel plezier in en daarom blijf ik sowieso tot 2020 onder Lucas trainen. Wel verhuizen we met de hele trainingsgroep na de zomer van Narbonne naar Montpellier”, zegt Van Rouwendaal.

Haar olympische titel van Rio heeft de topzwemster een bepaalde rust heeft gegeven. ,,Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Ik stond er toen het moest, op het grootste podium. Alles wat ik nu nog win, zie ik als een mooie bonus.”

Volledig scherm Sharon van Rouwendaal in het trainingsbad met haar trainer Philippe Lucas op het EK korte baan zwemmen. © ANP