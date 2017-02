Raonic makkelijk verder in Delray Beach

Meiners eindelijk Nederlands kampioen reuzenslalom

17:06 Maarten Meiners heeft voor het eerst de nationale titel op de reuzenslalom veroverd. In het Oostenrijkse Sankt Johann - Alpendorf bleef hij Steffan Winkelhorst voor. Het brons was voor de de achttienjarige Max van Rossum, die gisteren de beste was op de slalom.