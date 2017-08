Regilio Tuur: Geef me zes maanden en ook ik versla McGregor

De Rotterdamse oud-bokser, die inmiddels al jaren in New York woont, denkt dat McGregor niets te zoeken heeft in de ring met Mayweather. ,,Hij kan nog niet winnen van een middelmatige bokser, zal een topamateur niet kunnen verslaan", zegt hij. ,,Echte boksers vinden dit gevecht een lachertje."



McGregor is wereldkampioen lichtgewicht in de UFC en nog altijd pas 29 jaar oud, tegenover de 40-jarige Mayweather die al twee jaar met bokspensioen is. Tuur denkt dat dat weinig uitmaakt omdat 'McGregor nog altijd een stuk minder is'. ,,Oké, Floyd is oud geworden en heeft broze handen. Vijf jaar geleden was het in drie ronden voorbij geweest, nu verwacht ik dat Mayweather op punten wint, of anders door een opeenstapeling van rake klappen."



