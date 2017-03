Rojer boekt in Dubai eerste toernooizege van dit jaar

Australische qualifier Barty in finale Kuala Lumpur

14:57 De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zich vandaag verrassend geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Kuala Lumpur. De 20-jarige Barty, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi belandde, was in haar halve finale na 1 uur en 18 minuten klaar met de Chinese Han Xinyun: 6-3 7-5.