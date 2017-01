Rookvrije Spelen in Tokio nog ver weg

Het Internationaal Olympisch Comité eist gezonde en dus rookvrije Spelen. De vorige gaststeden namen wetgeving aan om ervoor te zorgen dat roken verboden was in sportaccommodaties en publieke gelegenheden tijdens de Spelen, inclusief cafés en restaurants.



,,Japan is nog een ontwikkelingsland als het gaat om maatregelen tegen roken'', zegt Manabu Sakuta, de voorzitter van de Japanse bond voor tabakscontrole.



De Japanse minister van Volksgezondheid heeft wel wetgeving aangekondigd. ''Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO staat Japan er heel slecht op als het gaat om de preventie van passief roken'', erkende Yasuhisa Shiozaki onlangs. Er is nog veel werk te verrichten in de stad, waar in een bijgebouw van zijn ministerie nog een sigarettenautomaat staat.