Rouwende Thomas kan Celtics niet aan zege helpen

Opvallende speler bij de thuisploeg was Isaiah Thomas. De 'pointguard' van de Celtics besloot mee te doen een dag nadat zijn zuster was omgekomen door een verkeersongeval. Hij was in tranen tijdens een moment van stilte voor het spelen van het volkslied, maar liet daarna zijn handen spreken. Met 33 punten was hij de topscorer van het duel. Zijn productie was niet voldoende voor de zege.



Bij de Bulls was Jimmy Butler op dreef. Hij maakte 30 punten, waarvan de helft in de slotfase van de wedstrijd, waarin Chicago heerste.



,,Hij speelde voor zijn zuster en voor zijn familie. Als ploeggenoten waarderen we dat enorm. We zijn trots op hem'', zei teamgenoot Avery Bradley na de wedstrijd over het meespelen van Thomas.



Golden State Warriors opende de play-offs met een zege op Portland Trail Blazers: 121-109. Kevin Durant (32 punten) en Stephen Curry (29 punten) waren de topschutters voor de ploeg die topfavoriet is voor het kampioenschap. Bij de Trail Blazers vertolkte CJ McCollum een hoofdrol met 41 punten.



James Harden leidde Houston Rockets naar de overwinning op Oklahoma City Thunder. Hij maakte 37 punten en overklaste Russell Westbrook. De grote vedette van Thunder kwam tot 22 punten en 11 rebounds.