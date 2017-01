Russin trekt twee trams van elk 18 ton zwaar

Hiddink gaat Floortje Dessing klaarstomen

18:35 Guus Hiddink heeft er weer een zware bijbaan bij. De voormalig voetbalcoach gaat onder anderen omroepvrouw van het jaar Floortje Dessing klaarstomen voor de Giathlon 2017. Deze sportieve uitdaging vindt plaats op 19 februari in een sporthal in Dordrecht. Het is de bedoeling dat Dessing in één uur tijd zwemmend, fietsend en lopend zoveel mogelijk geld ophaalt voor het Fonds Gehandicaptensport.