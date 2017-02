Russische vrouwen moeten zilveren estafettemedaille Londen inleveren

Antonina Krivosjapka werd positief bevonden op de verboden anabole steroïde turinabol. De prestatie van de Russische vrouwen wordt daarom uit de boeken geschrapt.



In de olympische finale van 2012 ging het goud naar de Verenigde Staten voor Rusland en Jamaica. Oekraïne werd vierde. Het is aan de internationale atletiekfederatie IAAF om de uitslag officieel aan te passen.



Krivoshapka (29) heeft sinds 2013 niet aan wedstrijden deelgenomen. In dat jaar won ze wel brons op het WK in Moskou.



De Russische discuswerper Vera Ganeeva (23ste in Londen) en de Turkse boxer Adem Kilicci (vijfde) zijn ook positief getest in de nieuwe beoordeling van de monsters.